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İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranı yüzde 33,58 seviyesine kadar geriledi

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 11:47
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 33,58 seviyesine düşerek kuraklık alarmı vermeye başladı. Doluluk oranları geçen yıla göre yüzde 13,86 azaldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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