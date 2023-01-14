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İstanbul barajları alarm veriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2023 13:26
Beklenen yağışların etkili olmaması, barajlardaki doluluk oranının ciddi oranda düşmesine neden oldu. Trakya'dan İstanbul’un suyunu karşılayan 2 barajın doluluk oranı yüzde 5'in altında düştü. Son durumu A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
İstanbul barajları alarm veriyor
İstanbul barajları alarm veriyor
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