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İstanbul Bakırköy’de vicdanları yaralayan olay! Mendil satan yaşlı kadını itip yere düşürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 09:38
İstanbul Bakırköy'de bir iş yeri çalışanları, mendil satarak geçimini sağlayan yaşlı kadını iterek yere düşürdü. Bayılan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken olaya şahit olan vatandaşlar çalışanlara büyük tepki gösterdi.
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