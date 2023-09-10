İstanbul Bakırköy'de otomobiline çarpan aracı dakikalarca tekmeledi

İstanbul Bakırköy'de alkollü olduğu iddia edilen Fatih M., otomobiline çarpan başka bir aracı dakikalarca tekmeledi. Şüphelinin, olay yerine gelen polis ekiplerine hakaret ederek mukavemet ettiği öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.