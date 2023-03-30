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İstanbul-Bakırköy'de otomobil metro hattına uçtu! 2 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 30.03.2023 09:46
Bakırköy'de D-100 Karayolu Ataköy yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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