İstanbul Bakırköy'de esrarengiz olay! Kanlar içinde buldular | Alper Balcı öldü Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir evde ayrıldıktan sonra sorunları konuşmak için bir araya gelen 20 yaşındaki çiftin ikisi de sol göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olay yerine giden ekipler Alper Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken kız arkadaşı Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olduğu görüldü. Hastaneye kaldırılan Tanrıkulu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.