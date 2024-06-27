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İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 06:27
İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, enkazda çalışmalar sürüyor.
Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü
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