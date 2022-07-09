İstanbul Bağcılar’da korkutan yangın! Medikal ürün satan iş merkezi...

Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar'da medikal ürün satan tek katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bağcılar'da medikal ürün satan iş yerinin depo olarak kullandığı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'nde medikal ürün satan bir iş yerinin depo olarak kullandığı tek katlı binanın bahçesinde çıktı.

Kısa sürede yangın binaya sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sürüyor.