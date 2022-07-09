09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Bağcılar’da korkutan yangın! Medikal ürün satan iş merkezi...

İstanbul Bağcılar’da korkutan yangın! Medikal ürün satan iş merkezi...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2022 15:05
Güncelleme:09.07.2022 15:08
Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar'da medikal ürün satan tek katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bağcılar'da medikal ürün satan iş yerinin depo olarak kullandığı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'nde medikal ürün satan bir iş yerinin depo olarak kullandığı tek katlı binanın bahçesinde çıktı.

Kısa sürede yangın binaya sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Ankara’da neler yaşandı?
Ankara'da neler yaşandı?
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Alev alan aracın içinde yanarak can verdi
Alev alan aracın içinde yanarak can verdi
Bağcılar’da korkutan yangın!
Bağcılar'da korkutan yangın!
Dükkan sahibine büyük şok!
Dükkan sahibine büyük şok!
Kolonya faciaya neden oluyordu!
Kolonya faciaya neden oluyordu!
A Haber polis helikopterinde
A Haber polis helikopterinde
Şehre inen yılana saldırdılar
Şehre inen yılana saldırdılar
İstanbul’un köylerinde bayram nasıl geçiyor?
İstanbul’un köylerinde bayram nasıl geçiyor?
Kaçan kurbanlık ortalığı savaş alanına çevirdi!
Kaçan kurbanlık ortalığı savaş alanına çevirdi!
Hastanelerde acemi kasap yoğunluğu
Hastanelerde acemi kasap yoğunluğu
Daha Fazla Video Göster