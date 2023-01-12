12 Ocak 2023, Perşembe
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İstanbul Bağcılar'da iş yerinde patlama!
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.