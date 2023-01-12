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İstanbul Bağcılar'da iş yerinde patlama!

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Giriş: 12.01.2023 17:16
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir  iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.
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