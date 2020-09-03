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İstanbul Avcılar'da vatandaşların üzerine 'zehir' yağdı

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Giriş: 03.09.2020 22:09
Güncelleme:03.09.2020 22:18
Avcılar Atatürk Stadyumu'nda yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle Avcılar günlerdir toz içinde. Yapılan boya çalışmaları nedeniyle etrafa yayılan tozlar Avcılar sakinlerini isyan ettirmiş durumda. Vatandaşlar hiçbir tedbir alınmadan yapılan boya nedeniyle üzerilerine yağan boya için isyan etti ve bir an önce bu durumun çözülmesi için A Haber aracılığıyla yetkililere çağrıda bulundu.

Avcılar yaz günü her yer beyaza büründü ama kar yağışı nedeniyle değil yapılan boya çalışması nedeniyle...

Avcılar Atatürk Stadyumu'nda yenileme çalışması başlatıldı. Stadın eskiyen metal blokları yenileniyor ama hiç bir önlem alınmadan.

Çalışma nedeniyle ne mahalleli kapısını penceresini açabiliyor, ne de esnaf iş yapabiliyor.

Çocuklarıyla çalışma alanından geçemeyenler de endişe içinde.

Mahalleli durumu yetkililere bildirdi. Ancak henüz sonuç alamadı. Avcılar sakinleri bu duruma bir an önce önlem alınmasını istiyor.

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