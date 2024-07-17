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İstanbul Avcılar’da sivrisinek kabusu! Vatandaş canından bezdi!

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 17.07.2024 12:10
İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi, 2019 yılında sivrisineklerden yayılan Batı Nil hastalığı vakalarıyla gündeme gelmişti. İşte o mahallede sivrisinek şikayetlerinde yine artış yaşandı. Çocukların kolları bacakları yara içinde kaldı.
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