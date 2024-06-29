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İstanbul Arnavutköy’de yangın paniği! Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 12:23
İstanbul Arnavutköy'de bir binanın giriş katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar binada mahsur kalan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elleriyle kırdı. Panik anları kameraya yansıdı.
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