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İstanbul Arnavutköy'de yağış sonrası yol çöktü! A Haber havadan görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 13:39
İstanbul Arnavutköy'de yoğun yağışın da etkisiyle bir inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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