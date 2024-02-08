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İstanbul Arnavutköy'de servis minibüsü alev topuna döndü

İHA
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Giriş: 08.02.2024 16:27
İstanbul'da seyir halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Alev topuna döndü
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