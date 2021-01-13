13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Arnavutköy'de minibüs ata çarptı

İstanbul Arnavutköy'de minibüs ata çarptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2021 10:40
Güncelleme:13.01.2021 10:41
İstanbul Arnavutköy'de bir minibüs, sokak arasından caddeye fırlayan atı son anda fark etti. Sürücü frene bassa da yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramadı ve ara çarptı. Bacakları kırılan atın üşümemesi için çevredekiler üstüne battaniye örttü.

Arnavutköy'de meydana gelen kazada bir at ağır şekilde yaralandı. 34 GA 5597 plakalı minibüs sürücüsü, Fatih Caddesi'nde seyir halindeyken bir anda ara sokaktan caddeye fırlayan at sürüsünü son anda fark etti.

Araç sürücüsü frene basmasına rağmen bir ata çarpmaktan kurtulamadı. Minibüsün çarptığı at metrelerce fırlayarak yola savruldu.

Yaralı atın yardımına koşan araç sürücüsü ve arkadaşları, atın bacaklarının kırıldığını fark etti.

Kaza sonrası yağmur nedeniyle de yaralı atın üşüdüğünü gören bazı mahalle sakinleri evlerinden getirdiği battaniyeyi atın üzerine örttü. Yaralı at, belediye ekiplerinin yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak tedavi edilmek üzere götürüldü.

İstanbul'un göbeği! Minibüs ata çarptı
İstanbul'un göbeği! Minibüs ata çarptı
Milyonların merakla beklediği gün geldi!
Milyonların merakla beklediği gün geldi!
Böyle yöntem görülmedi!
Böyle yöntem görülmedi!
Aşı randevusu nasıl alınır?
Aşı randevusu nasıl alınır?
Sele kapılan kadın TIR'ın altında kaldı
Sele kapılan kadın TIR'ın altında kaldı
Tunca Nehri taştı
Tunca Nehri taştı
Yağışlar devam edecek mi?
Yağışlar devam edecek mi?
Rüzgar araçları devirdi
Rüzgar araçları devirdi
Sağanak yağış nedeniyle İzmir'de evler sular altında kaldı
Sağanak yağış nedeniyle İzmir'de evler sular altında kaldı
İstanbul'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
İstanbul’da beklenen yağış başladı
İstanbul’da beklenen yağış başladı
Daha Fazla Video Göster