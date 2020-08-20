İstanbul Arnavutköy'de hortum çıktı

Arnavutköy'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur ev ve iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Yağmur sonrası Arnavutköy denizde hortum çıktı. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur ev ve iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Yağmur sonrası Arnavutköy denizde hortum çıktı. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.