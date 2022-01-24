24 Ocak 2022, Pazartesi
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İstanbul Arnavutköy’de çok sayıda kaza meydana geldi, yollar kapandı
Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi. İtfaiye araçlarının ilerleyemediği için kazalara müdahale edemediği belirtiliyor.