24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Arnavutköy’de çok sayıda kaza meydana geldi, yollar kapandı

İstanbul Arnavutköy’de çok sayıda kaza meydana geldi, yollar kapandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2022 16:02
Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi. İtfaiye araçlarının ilerleyemediği için kazalara müdahale edemediği belirtiliyor.
Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü
Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü
İstanbul’da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza
İstanbul'da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza
Arnavutköy’de zincirleme trafik kazası
Arnavutköy’de zincirleme trafik kazası
Nesli tükeniyordu! Erzurum’da görüldü
Nesli tükeniyordu! Erzurum’da görüldü
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9’uncu duruşma!
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma!
Kar lastiği neden önemli?
Kar lastiği neden önemli?
Ege’de karla mücadele!
Ege'de karla mücadele!
Hava ulaşımına kar engeli
Hava ulaşımına kar engeli
İstanbul beyaza büründü
İstanbul beyaza büründü
Asiye Ateş taburcu oluyor
Asiye Ateş taburcu oluyor
Burası Antarktika değil Elazığ!
Burası Antarktika değil Elazığ!
Birkaç adımla hayata tutundu
Birkaç adımla hayata tutundu
Daha Fazla Video Göster