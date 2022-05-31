31 Mayıs 2022, Salı
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İstanbul 95 yılın sıcaklık rekorunu kırdı!
İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü 34.3 derece ile mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önce 1994 yılının 19 Mayıs'ında hava sıcaklığı 33.5 derece olarak kayıtlara geçmişti.