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İstanbul 95 yılın sıcaklık rekorunu kırdı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2022 15:53
İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü 34.3 derece ile mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önce 1994 yılının 19 Mayıs'ında hava sıcaklığı 33.5 derece olarak kayıtlara geçmişti.
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