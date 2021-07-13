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İstanbul 40 dereceyi görecek! 17 Temmuz'a dikkat

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Giriş: 13.07.2021 10:28
Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak. Sıcaklıklar, hafta sonuna kadar ülkenin batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Orta Karadeniz'de sıcakların, 17 Temmuz günü tavan yaparak 40 derecelere kadar ulaşması bekleniyor.
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İstanbul 40 dereceyi görecek! 17 Temmuz'a dikkat
İstanbul 40 dereceyi görecek! 17 Temmuz'a dikkat
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