16 Ağustos 2024, Cuma
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İsrailli işgalciler Batı Şeria'da bir köyü bastı! İşgalciler Filistinlileri diri diri yakmaya çalıştı | İşte dehşet dolu anlar
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak 40 bin sivili katleden katil İsrail ordusu Batı Şeria'da da soykırıma devam ediyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentindeki bir köye yaptıkları baskın sırasında bir Filistin vatandaşını öldürdü, Filistinlilere ait evleri ve arabaları ateşe verdi. İşgalcilerin evi yakma anı güvenlik kamerasına yansıdı.