16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrailli işgalciler Batı Şeria'da bir köyü bastı! İşgalciler Filistinlileri diri diri yakmaya çalıştı | İşte dehşet dolu anlar

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da bir köyü bastı! İşgalciler Filistinlileri diri diri yakmaya çalıştı | İşte dehşet dolu anlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2024 10:10
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak 40 bin sivili katleden katil İsrail ordusu Batı Şeria'da da soykırıma devam ediyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentindeki bir köye yaptıkları baskın sırasında bir Filistin vatandaşını öldürdü, Filistinlilere ait evleri ve arabaları ateşe verdi. İşgalcilerin evi yakma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off’undaki rakibi belli oldu!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!
İşte işgalciler Filistinlilerin evini böyle yaktı
İşte işgalciler Filistinlilerin evini böyle yaktı
Başakşehir Konferans Ligi’nde play-off turuna kaldı
Başakşehir Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 kişi gözaltında!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 kişi gözaltında!
Maskeli saldırgan adım adım plan yapmış!
Maskeli saldırgan adım adım plan yapmış!
Ciğerlerimiz yandı! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Ciğerlerimiz yandı! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Gaziantep’te korkutan yangın!
Gaziantep'te korkutan yangın!
Tokat’ın Erbaa ilçesinde feci kaza!
Tokat'ın Erbaa ilçesinde feci kaza!
Motosiklet, ters yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı!
Motosiklet, ters yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı!
Bolu’da orman yangını 12 saattir devam ediyor!
Bolu’da orman yangını 12 saattir devam ediyor!
Silah ticaretinden aranan şahıs yakalandı!
Silah ticaretinden aranan şahıs yakalandı!
Tarihi Alan’daki yangında Anzak Mezarlığı zarar gördü!
Tarihi Alan'daki yangında Anzak Mezarlığı zarar gördü!
Daha Fazla Video Göster