İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek
İsrail’in saldırdığı Küresel Sumud Filosu’na destek

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 21:11
Erzincan'da, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.
