İsrail’in öldürdüğü Ayşenur’un babasını ağlayan mektup

İsrail askerlerinin katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi, gözüpekti ve haksızlığa direnen bir yapısı vardı. Onu Batı Şeria'ya gitmekten vazgeçirmeye çalışan babasına "Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım" demişti. Taziye evine bırakılan bir mektup Ayşenur’un babasını hıçkıra hıçkıra ağlattı.

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