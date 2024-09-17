17 Eylül 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail’in öldürdüğü Ayşenur’un babasını ağlayan mektup
İsrail askerlerinin katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi, gözüpekti ve haksızlığa direnen bir yapısı vardı. Onu Batı Şeria'ya gitmekten vazgeçirmeye çalışan babasına "Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım" demişti. Taziye evine bırakılan bir mektup Ayşenur’un babasını hıçkıra hıçkıra ağlattı.