14 Eylül 2024, Cumartesi
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İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’ye veda!
İşgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı. Eygi için düzenlenen cenaze töreninde konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.