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İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’ye veda!

İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’ye veda!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 14:15
Güncelleme:14.09.2024 14:16
İşgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı. Eygi için düzenlenen cenaze töreninde konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.
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