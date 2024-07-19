İsrail'in başkenti Tel Aviv'de kırmızı alarm! İHA saldırısı sonrası ölü ve yaralılar var! Saldırıyı kimin düzenlediği belli oldu...

Gece saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama yaşandı. İsrail tarafından yapılan açıklamada saldırının havadan gerçekleştiği kaydedilirken uyarı sirenlerinin çalmadığı kaydedildi. Açıklamada saldırı sonrasında ölü ve yaralıların olduğu da kaydedildi.