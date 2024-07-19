19 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de kırmızı alarm! İHA saldırısı sonrası ölü ve yaralılar var! Saldırıyı kimin düzenlediği belli oldu...
Gece saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama yaşandı. İsrail tarafından yapılan açıklamada saldırının havadan gerçekleştiği kaydedilirken uyarı sirenlerinin çalmadığı kaydedildi. Açıklamada saldırı sonrasında ölü ve yaralıların olduğu da kaydedildi.