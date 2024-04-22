22 Nisan 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail’e destek veren markaya boykot! Başkan Yıldırım’dan minik protestoculara dondurma sürprizi
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencileri okullarına dondurma bırakmak için gelen ve içerisinde İsrail’e destek olan markanın ürünlerinin yer aldığı kamyonu hiçbir yönlendirme olmadan protesto etmişti. Başkan İsmet Yıldırım da çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler ve yerli üretim dondurma dağıttı.