İsrail’e destek veren markaya boykot! Başkan Yıldırım’dan minik protestoculara dondurma sürprizi

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencileri okullarına dondurma bırakmak için gelen ve içerisinde İsrail’e destek olan markanın ürünlerinin yer aldığı kamyonu hiçbir yönlendirme olmadan protesto etmişti. Başkan İsmet Yıldırım da çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler ve yerli üretim dondurma dağıttı.

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