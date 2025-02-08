09 Şubat 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İsrail, serbest bırakılan esirlerin aileleriyle buluşma anlarını yayınladı!
İsrail, serbest bırakılan esirlerin aileleriyle buluşma anlarını yayınladı!

İsrail, serbest bırakılan esirlerin aileleriyle buluşma anlarını yayınladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2025 23:18
İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesindeki 5. takas süreci de gerçekleşti. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli 3 esiri Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin Selahaddin Caddesinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise, 56 yaşındaki Ohad Ben Ami, 52 yaşındaki Eli Sharabi ve 34 yaşındaki Or Levy'nin serbest bırakılmalarının ardından o anları paylaştı. Yayınlanan görüntülerde, Ben Ami, Sharabi ve Levy'nin Kızılhaç yetkilileri tarafından İsrail askerlerine teslim edildikleri ve Sheba Tıp Merkezi'nde aileleriyle bir araya geldikleri anlar yer aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail, serbest bırakılan esirlerin aileleriyle buluşma anlarını yayınladı!
Alkollü otomobil sürücüsü, kızak şenliğine giden aileye dehşeti yaşattı!
Alkollü otomobil sürücüsü, kızak şenliğine giden aileye dehşeti yaşattı!
Ters yöne giren tır faciaya davetiye çıkardı!
Ters yöne giren tır faciaya davetiye çıkardı!
Silahlı saldırgan kahvaltı yaparken yakalandı!
Silahlı saldırgan kahvaltı yaparken yakalandı!
Aynasını kıran motokuryeyi ezdi!
Aynasını kıran motokuryeyi ezdi!
Arnavutluk’ta muhalefet partilerinden hükümet karşıtı protesto!
Arnavutluk'ta muhalefet partilerinden hükümet karşıtı protesto!
İsrail, serbest bırakılan esirlerin aileleriyle buluşma anlarını yayınladı!
İsrail, serbest bırakılan esirlerin aileleriyle buluşma anlarını yayınladı!
Erzurum’un eşsiz doğal hazinesi : Oltu taş!
Erzurum'un eşsiz doğal hazinesi : Oltu taş!
Yargıtay’dan emsal miras kararı!
Yargıtay'dan emsal "miras" kararı!
900 rakımlı kar altındaki köyde yaşama mücadelesi
900 rakımlı kar altındaki köyde yaşama mücadelesi
Anadolu Diyarı Tokat Erbaa’da! Tarih kültür ve ekonomi şehri
Anadolu Diyarı Tokat Erbaa’da! Tarih kültür ve ekonomi şehri
Bolu’daki otel faciasında yeni tutuklama!
Bolu'daki otel faciasında yeni tutuklama!
İstanbul’da 2 katlı binada yangın!
İstanbul'da 2 katlı binada yangın!
Daha Fazla Video Göster