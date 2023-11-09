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İsrail saldırısından kurtulan iki küçük kız yalnız kaldı

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Giriş: 09.11.2023 09:52
Bu iki kardeş İsrail saldırılarında yakınlarını kaybetti. Yanlarında hiçbir aile üyesi yok. Yaşadıkları korku ve acı yüzlerine yansımış durumda…
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