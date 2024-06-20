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İsrail Lübnan'a saldıracak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 15:07
İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yüksek. İsrail saldırmaya devam ederken, Lübnan karşılık veriyor. İsrail Ordusu "Lübnan'a saldırı için operasyonel planların" onaylandığını duyurdu. Saldırının 24 haziran'da başlayacağı öne sürülüyor. Gelişmeleri, bölgede bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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