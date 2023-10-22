İsrail katliam dozunu arttırdı!

İsrail-Hamas çatışmalarında 16’ncı güne girildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı gece boyunca sürdü. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında en az 55 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail askeri sözcüsünün baskınların artacağına yönelik açıklamasının ardından bölgede 30’dan fazla binanın vurulduğu kaydedildi.