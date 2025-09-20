20 Eylül 2025, Cumartesi

İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor! Dünyanın utanç belgesi olan göç canlı yayında
İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! Dünyanın utanç belgesi olan göç canlı yayında

İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor! Dünyanın utanç belgesi olan göç canlı yayında

Giriş: 20.09.2025 12:59
Terör örgütü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Aşamalı olarak Gazze kentinin işgalini sürdüren soykırımcı İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. 65 binden fazla Filistinlinin katledildiği Gazze'de işgali genişleten katliamcı İsrail terör örgütü üyeleri hem havadan hem karadan bölgeyi vuruyor. Vurulan noktalardan dumanlar yükseliyor.
