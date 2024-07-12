İsrail Gazze’de katliam yapıyor! Filistinlilerin cenazeleri sokaklarda bekliyor

İsrail'in acımasızca saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde her gün onlarca masum hayatını kaybediyor. İsrail güçleri Filistinlileri katlediyor. O saldırılarda öldürülen Filistinlilerin cenazeleri ise uzun süre sokaklarda kalıyor.

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