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İsrail Gazze'de aileleri yok ediyor! 7 çocuğu ve eşini kaybeden Gazzeli adam gözyaşlarına boğuldu

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Giriş: 06.11.2023 15:08
Eşini ve 7 çocuğunu kaybeden Gazzeli bir baba yaşadıklarına dayanamıyor. Göz yaşları içerisinde tüm dünyaya sesleniyor, “Ailem nerede? 7 çocuk ve anneleri neredeler? Nereye gittiler? Çocuklar neredeler? Neredeler?" Ailesi yok alan adamın acısı yüzüne yansıyor. Onu sakinleştirmek ise imkansız…
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