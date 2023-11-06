İsrail Gazze'de aileleri yok ediyor! 7 çocuğu ve eşini kaybeden Gazzeli adam gözyaşlarına boğuldu

Eşini ve 7 çocuğunu kaybeden Gazzeli bir baba yaşadıklarına dayanamıyor. Göz yaşları içerisinde tüm dünyaya sesleniyor, “Ailem nerede? 7 çocuk ve anneleri neredeler? Nereye gittiler? Çocuklar neredeler? Neredeler?" Ailesi yok alan adamın acısı yüzüne yansıyor. Onu sakinleştirmek ise imkansız…

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