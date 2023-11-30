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İsrail, Filistinli "Cesur Kız” Tamimi'yi serbest bıraktı

İHA
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Giriş: 30.11.2023 15:34
Hamas ile İsrail arasında 2 gün daha uzatılan insani ara kapsamında, Gazze Şeridi’nde esir tutulan 10 İsrailli, 4 Taylandlı ve 2 Rus esire karşılık Filistin’in simge ismi aktivist Ahed Tamimi’nin de aralarında bulunduğu 30 Filistinli serbest bırakıldı.
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