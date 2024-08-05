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İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsizliğine Berat Albayrak'ın sözleriyle cevap! O video sosyal medyada gündem oldu...

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsizliğine Berat Albayrak'ın sözleriyle cevap! O video sosyal medyada gündem oldu...

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 09:17
Türkiye ve Başkan Erdoğan'a düşmanlığıyla tanınan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alırken, sosyal medyadan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın videosuyla verilen yanıt gündem oldu. O videonun detaylarını Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel köşesinde anlattı.
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