05 Ağustos 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsizliğine Berat Albayrak'ın sözleriyle cevap! O video sosyal medyada gündem oldu...
Türkiye ve Başkan Erdoğan'a düşmanlığıyla tanınan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alırken, sosyal medyadan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın videosuyla verilen yanıt gündem oldu. O videonun detaylarını Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel köşesinde anlattı.