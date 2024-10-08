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İsrail Beyrut'a bomba yağdırıyor!

İsrail Beyrut'a bomba yağdırıyor!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 16:40
Güncelleme:08.10.2024 16:41
İşgalci İsrail, Gazze'den sonra gözünü Lübnan'a çevirdi. 18 yıl aradan sonra yeniden Lübnan'ı işgal planını devreye alan İsrail, Hizbullah ve Hamas'ın lider kadrolarından birçok ismi de öldürdü. Katil İsrail, İran'ın düzenlediği füzeli yanıta da karşılık vermeyi planladığını duyururken işgal ordusu yine Lübnan'ın kalbini hedef aldı. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım yaptığı açıklamada İsrail'in kendilerini asla kontrol altına alamayacağını vurgularken "Netanyahu'ya ders olsun, daha çok kaybedeceksiniz" dedi.
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