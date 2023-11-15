İsrail askerleri scooter ile oynayan iki çocuğu vurdu

İşgalci İsrail Terör Örgütü her yerde katliam yapıyor. Gazze’de binlerce çocuğa kıyan katiller sürüsü Batı Şeria'da scooter ile oynayan iki çocuğu vurdu. İşte o anlar…

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