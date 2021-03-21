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21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA İsrail 20 yıllık gönüllü müezzini şehit etti Giriş: 21.03.2021 14:53 Güncelleme:21.03.2021 15:13 İşgalci İsrail güçleri bu kez, cuma namazının ardından gösterilere katılan 48 yaşındaki müezzin Atıf Hanayişe'yi şehit etti. Hanayişe, Batı Şeria'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. 20 yıldır gönüllü olarak müezzinlik yapan Hanayişe, savunmasız bir şekilde elinde yalnızca sapanıyla dururken kafasından gerçek mermiyle hedef alınmıştı. Filistinli gruplar, olayın ardından halka "sivil direnişi yükseltme" çağrısında bulundu. DİĞER