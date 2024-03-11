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Isparta'da trafik kazaları kamerada

DHA
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Giriş: 11.03.2024 11:59
Isparta'da geçen ocak ayında kentin belirli noktalarında meydana gelen 4 kaza MOBESE kameralarına yansıdı.

İlk kaza Anadolu Mahallesi 161. caddede meydana geldi. Işıklı kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın savrulduğu görüldü.

Diğer kaza 6 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Yeşil ışık yanmasıyla hareket eden otomobille ters istikametten gelen cipin çarpıştığı görülüyor.

Isparta- Sav yolundaki kazada kavşakta geçmeye çalışan minibüse Sav beldesi istikametinden gelen otomobilin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle minibüsün savrulduğu görülüyor.

Son kazada ise Şehir Hastanesi kavşağında yaşandı. Dönel kavşaktan dönmeye çalışan otomobil ile motosikletin çarpıştığı ve kazada motosikletin devrilmesiyle sürücünün de savrulduğu görülüyor.

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