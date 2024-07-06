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Isparta’da şok uygulama: 1 adet tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 06.07.2024 12:40
Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri tarafından yapılan şok uygulamada bir otomobilde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi.
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