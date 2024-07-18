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Isparta'da katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü 10 yaralı

Isparta'da katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü 10 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 11:08
Isparta ile Antalya arasındaki karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunanlardan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.
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