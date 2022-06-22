22 Haziran 2022, Çarşamba
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Isparta'da kan donduran olay! 2 aylık hamile Rabia Yılmaz katledildi
Isparta'da korkunç bir olay meydana geldi. 27 yaşındaki iki aylık hamile Rabia Yılmaz, eşi Ayhan Yılmaz tarafından tabancayla vurularak katledildi.