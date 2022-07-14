14 Temmuz 2022, Perşembe
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Isparta’da dehşete düşüren olay! Tartıştığı karısını döverek öldürüp, intihar etti
Isparta'da bir kişi tartıştığı eşini döverek öldürdükten sonra kendini astı. Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman'ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce ambulansı arayıp ihbarda bulundu. Sağlık ekibi, Döndü Salman'ın vücudunda darp izleri tespit etti. Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman'ı da bodrum katta asılı buldu.