Isparta'da dans ederek hırsızlık yapan şahıs kamerada!

Olay, Isparta Hızırbey Mahallesi 1572. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. İnşaata gelen firma sahibi, yaklaşık 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.