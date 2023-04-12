12 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Isparta'da dans ederek hırsızlık yapan şahıs kamerada!

Isparta'da dans ederek hırsızlık yapan şahıs kamerada!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2023 15:32
Olay, Isparta Hızırbey Mahallesi 1572. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. İnşaata gelen firma sahibi, yaklaşık 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul’da gece yarısı ilginç olay!
İstanbul’da gece yarısı ilginç olay!
Dans ederek hırsızlık yapan şahıs kamerada!
Dans ederek hırsızlık yapan şahıs kamerada!
Kocasından dayak yedi: Polise saldırdı
Kocasından dayak yedi: Polise saldırdı
Her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor!
Her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor!
Devletimiz verdiği sözü tuttu
"Devletimiz verdiği sözü tuttu"
Yeni uydu kentler hangi ilçelere kurulacak?
Yeni uydu kentler hangi ilçelere kurulacak?
Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Bu kadarı pes dedirtti! Böyle daldı
Bu kadarı pes dedirtti! Böyle daldı
TOKİ’de yeni indirim kampanyası
TOKİ’de yeni indirim kampanyası
İzmir Buca’da çöp yığınları
İzmir Buca'da çöp yığınları
Adıyaman’da besicilere Devlet desteği
Adıyaman'da besicilere Devlet desteği
Gizemli tılsım ele geçirildi!
Gizemli tılsım ele geçirildi!
Daha Fazla Video Göster