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Isparta’da 7 aylık hamile kadını öldürdü! Sebebi kan dondurdu!

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Giriş: 07.09.2022 15:50
Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile 24 yaşındaki Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 18 yaşındaki Şehmuz Gezen hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Katilin, Karabuğa’yı benzinlikte bir erkeğe dikkatli baktığı gerekçesiyle çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi.
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