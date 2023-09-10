10 Eylül 2023, Pazar
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İSPARK'ta büyük rezalet! Araçlar zarar gördü vatandaş CHP'li İBB'ye isyan etti: Kopyala yapıştır cevap verdiler
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan İSPARK'a ait otoparkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 20 aracın camları kırıldı. Arabası zarar gören vatandaşlar isyan ederek İBB görevlilerine tepki gösterirken, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine üç sefer müracaat ettim. Üç seferinde de bana kopyala yapıştır cevap verdiler." dedi.