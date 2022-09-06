İSPARK'ın özel otoparklardan farkı kalmadı! Tepki çeken tarife

Konser ve maç gibi etkinliklerin olduğu ilçelerde uygulanan 'otopark' tarifesi vatandaşın cebini yakıyor. Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli'de özel otoparklar etkinliğe gelenlerden birkaç saatliğine 150 liraya kadar ücret alırken İSPARK ise tam gün ücreti talep ediyor.