06 Eylül 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İSPARK'ın özel otoparklardan farkı kalmadı! Tepki çeken tarife
Konser ve maç gibi etkinliklerin olduğu ilçelerde uygulanan 'otopark' tarifesi vatandaşın cebini yakıyor. Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli'de özel otoparklar etkinliğe gelenlerden birkaç saatliğine 150 liraya kadar ücret alırken İSPARK ise tam gün ücreti talep ediyor.