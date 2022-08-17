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İSPARK otoparkında şoke eden olay! 4 araç...

AA
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Giriş: 17.08.2022 09:40
Güncelleme:17.08.2022 09:40
İstanbul Esenler'deki İSPARK'a ait kapalı otoparktan 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı. Durumu fark eden araç sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
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