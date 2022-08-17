17 Ağustos 2022, Çarşamba
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İSPARK otoparkında şoke eden olay! 4 araç...
İstanbul Esenler'deki İSPARK'a ait kapalı otoparktan 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı. Durumu fark eden araç sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.