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İspanya'da nefes kesen ARGAY operasyonu! Kartel çökertildi çete lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 09:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya'da ARGAY operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Kırmızı bültenle aranan çete lideri Kerim Dağlıoğlu'nun yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını da paylaştı.
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