26 Haziran 2024, Çarşamba
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İspanya'da nefes kesen ARGAY operasyonu! Kartel çökertildi çete lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya'da ARGAY operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Kırmızı bültenle aranan çete lideri Kerim Dağlıoğlu'nun yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını da paylaştı.