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İsmim Bursa’nın B’si olsun deyip dava açtı! Mahkeme B ismine ret verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 16:11
İstanbul'da yaşayan bir kişi adını  "B" olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Anayasa Mahkemesi’ne kadar taşınan davada mahkeme kişinin ismi "B" olarak değiştirilmesine onay vermedi.
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