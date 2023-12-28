İsmim Bursa’nın B’si olsun deyip dava açtı! Mahkeme B ismine ret verdi

İstanbul'da yaşayan bir kişi adını "B" olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Anayasa Mahkemesi’ne kadar taşınan davada mahkeme kişinin ismi "B" olarak değiştirilmesine onay vermedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN