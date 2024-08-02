02 Ağustos 2024, Cuma
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İsmail Haniye'ye veda!
İran'ın başkenti Tahran'da suikastle şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Katar’da toprağa verildi. Haniye için düzenlenen cenaze törenine İslam dünyasından çok sayıda lider katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve birçok milletvekili de törende hazır bulundu.